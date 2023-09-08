Путин: планы дорожного строительства в России будут обязательно расширены

Путин заявил, что планы дорожного строительства в России будут обязательно расширены Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия участка трассы М-12 в Нижегородской области заявил, что планы дорожного строительства в России будут обязательно расширяться.

"Наши планы в сфере дорожного строительства будут обязательно расширены и, уверен, реализованы в полном объеме", - заявил Путин, слова которого приводятся на официальном сайте Кремля.

Глава государства также высказался о дальнейшем развитии магистрали "Восток".

"Ее предстоит продлить до Казани, а затем до Екатеринбурга и Тюмени, а в перспективе - и до других регионов России, регионов Сибири и Дальнего Востока", - заключил президент.

Напомним, трасса М-12 связывает Москву с Арзамасом в Нижегородской области, общая протяженность участка составляет 415 км.