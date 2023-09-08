Путин и Собянин 9 сентября примут участие в открытии МЦД-4 в Москве

Президент России Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным в субботу, 9 сентября, поздравит жителей столицы с Днем города. Российский лидер по видеосвязи откроет четвертый Московский центральный диаметр (МЦД-4). Об этом проинформировали в пресс-службе Кремля.

«9 сентября 2023 года Владимир Путин поздравит москвичей с Днем города, а также вместе с мэром столицы Сергеем Собяниным в режиме видеосвязи примет участие в открытии нескольких новых транспортных артерий Москвы», - сказано в сообщении.

Уточняется, что 9 сентября, в том числе, будет открыто движение пассажирских поездов по МЦД-4.

В тот же день Путин проведет совещание, посвященное социально-экономическому развитию Смоленской области. Глава государства также примет в нем участие в режиме видеосвязи.

Напомним, в пятницу, 8 сентября, Путин приехал в Нижегородскую область на церемонию открытия федеральной автомобильной дороги М-12 «Восток» от Москвы до Арзамаса.

Ранее Путин и Собянин дали старт пассажирскому движению по маршруту Ленинградско-Казанского Московского центрального диаметра (МЦД-3), который связал Зеленоград с Раменским.