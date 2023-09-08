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НовостиВ мире8 сентября 2023 13:01

Илон Маск заявил, что в соцсети X нет пророссийской пропаганды

Ранее бизнесмен призывал людей помнить, что любая новость является в определенной степени пропагандой
Сергей ЧИКОВ
Маск: в соцсети X нет пророссийской пропаганды

Маск: в соцсети X нет пророссийской пропаганды

Фото: REUTERS

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что в социальной сети X (бывшая Twitter) нет "пророссийской пропаганды".

Ранее газета The Washington Post заявила, что отказ новой соцсети цензурировать контент якобы способствует распространению “пророссийской пропаганды”.

“Где вся эта пророссийская пропаганда? Мы не видим ее”, — написал Маск на своей странице в Х.

Ранее Илон Маск говорил, что люди сами должны анализировать новости и помнить, что любая информация в определенной степени является пропагандой.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев отмечал, что американский бизнесмен действительно смог сделать серьезный шаг на пути к свободе слова, став владельцем Twitter.

В свою очередь Маск подчеркивал, что бывший Twitter не просто переименуют — новая соцсеть призвана обеспечить полную свободу слова и способствовать созданию “приложения для всего”.