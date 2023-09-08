"Глаза боятся, а руки делают": Путин рассказал о планах по развитию инфраструктуры в России

Владимир Путин на открытии трассы М-12 в Нижегородской области Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на церемонии открытия участка магистрали М-12 в Нижегородской области заявил о наличии огромных планов по развитию инфраструктуры в стране.

"У нас огромные, грандиозные планы по развитию инфраструктуры страны", - сказал глава государства, уточнив, что речь идет не только о об автомобильных дорогах, но и об инфраструктуре в целом.

Кроме того, на церемонии губернатор Нижегородской области Глеб Никитин признался Путину, что не верил в строительство таких масштабных объектов, как М-12, в короткие сроки. Российский лидер ответил ему поговоркой.

"У нас, знаете, в народе есть такая поговорка - глаза боятся, а руки делают. Руки у нас у всех - золотые", - сказал Путин.

Ранее Владимир Путин сообщил, что в России будут обязательно расширены планы по дорожному строительству.