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НовостиОбщество8 сентября 2023 13:27

Репродуктор Стрижова: в аптеках достаточно лекарств, чтобы заместить импорт

Отечественное фармакологическое производство в настоящий момент активно развивается
Валентина БРЫКАЛИНА
Валентина БРЫКАЛИНА
Отечественное фармакологическое производство активно развивается

Отечественное фармакологическое производство активно развивается

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Российские производители могут успешно заместить импортные аналоги препаратов, связанных с гинекологией и репродуктивным здоровьем. Об этом сообщила РИАМО врач акушер-гинеколог, репродуктолог Татьяна Стрижова.

- Всегда есть аналоги отечественные аналоги импортного производства, - сказала Стрижова.

- Она добавила, что вероятность полного исчезновения лекарственных препаратов в российских аптеках также не высока.

По ее словам, отечественное фармакологическое производство в настоящий момент активно развивается.

По данным телеканала «360», некоторые иностранные фирмы сейчас пересматривают свой ассортимент на российском рынке, в том числе в свете санкций, однако, по словам специалистов, никакого тотального сокращения ассортимента не происходит.

Ранее «Москва 24» сообщила, что с осенью в России усилили контроль за продажей рецептурных препаратов. Как и раньше, приобрести эти лекарства можно по назначению врача. Однако все сведения о таких покупках аптеки теперь начнут передавать в общую систему мониторинга.