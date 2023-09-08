Балицкий заявил, что украинская армия выдыхается в районе Работино Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выдыхаются в районе Работино в Запорожской области. Об этом в пятницу, 8 сентября, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

«Видно, что противник очень выдыхается, поэтому в сформированной ими армейской группе появляется большое количество наемников. Эта группа сейчас практически на выдохе», - сказал врио главы региона в эфире телеканала «Россия 24».

По его оценкам, ВСУ смогут перебрасывать силы в район данного населенного пункта еще максимум две-три недели.

В свою очередь, российские военные, по данным Балицкого, устойчиво удерживают позиции около Работино. Он также напомнил, что в октябре идут дожди.

«Учитывая большое количество чернозема на этих землях, это становится практически непроходимым препятствием, чтобы преодолевать достаточно большие расстояния», - пояснил врио главы региона.

Балицкий ранее также рассказывал, что российские позиции в районе села Работино были усилены двумя дивизиями десантников.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире радио «Комсомольская правда» заявлял, что российские войска не покидали Работино и держат его под полным огневым контролем. По его данным, любые попытки противника продвинуться южнее получают серьезный отпор, в результате чего украинские подразделения вынуждены отступать обратно, неся серьезные потери в живой силе и технике.

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