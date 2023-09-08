Хуснуллин: движение автомобилей по Крымскому мосту запустят в ближайшую неделю Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Движение машин по поврежденной части Крымского моста планируется открыть в ближайшие 7-10 дней. Об этом в пятницу, 8 сентября, рассказал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

После церемонии открытия участка трассы М-12 в Арзамасе он рассказал, что новый пролет уже полностью смонтирован.

«Сейчас мы на него уложим асфальт, делаем освещение, делаем барьерку. Еще неделя - 10 дней и он будет полностью готов. После этого мы восстановленную часть запустим», - пояснил вице-премьер.

Напомним, ночью с 16 на 17 июля 2023 года киевский режим устроил теракт на Крымском мосту. В результате удара надводных беспилотников ВСУ частично пострадало дорожное полотно на одном из направлений автомобильной части моста.

Ранее Хуснуллин говорил, что автомобильное движение по Крымскому мосту планируется полностью запустить к 1 ноября 2023 года.