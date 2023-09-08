В Ульяновске мама назвала дочь «Армия — сила народа»

Родители нередко выбирают для своих детей необычные имена Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Мама из Ульяновска назвала новорожденную дочь необычным именем - «Армия — сила народа». Такое решение она приняла из любви к Родине и ее защитникам, объяснила мама девочки Екатерина Верхеевав разговоре с Lenta.ru.

- Мы стараемся воспитывать в детях любовь к своей семье, к Родине, к государству, к стране. И армия — это действительно сила нашего народа. Сейчас хочется поддержать наших бойцов, - сказала женщина.

Екатерина Верховеева уточнила, что сокращенно они зовут малышку Арсина. Девочка стала седьмым ребенком в семье.

- Мы рассказали о выбранном имени нашим близким, всем оно очень понравилось. Потому что родные действительно считают, что армия страны — это защита, это сила и это отвага, - добавила мама девочки.

Ранее телеканал «360» сообщил о списке необычных имен, который составил петербургский ЗАГС. Новорожденных назвали Ахиллесом, Имильяном, Филиппиной, Океанией и Румяной.

По данным «Известий», в Москве среди редких необычных имен оказались Авокадий, Урал, Агат. А также Муза, Забава, Клеопатра, Флора и Бриллиант.