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НовостиВ мире8 сентября 2023 13:58

Генсек ООН Гутерриш: я не надеюсь на скорое разрешение конфликта на Украине

По мнению Гутерриша, обе стороны решили продолжать конфликт
Роман ПОЛОСИКОВ
Генсек ООН Гутерриш: я не надеюсь на скорое на разрешение конфликта на Украине

Генсек ООН Гутерриш: я не надеюсь на скорое на разрешение конфликта на Украине

Фото: REUTERS

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш не надеется на мирное урегулирование конфликта на Украине в ближайшее время. Такое заявление он сделал в ходе выступления на пресс-конференции в Нью-Дели.

— Я не очень надеюсь на то, что у нас появится мирное решение в ближайшем будущем. Полагаю, что обе стороны решили продолжать конфликт, — подчеркнул генсек ООН.

Ранее американский журналист Джексон Хинкл выразил мнение, что конфликт на Украине может закончиться только на условиях России и с признанием новых российских территорий. Также по его словам, если Украина будет настаивать на продолжении боевых действий, то Киев потеряет контроль над Харьковом и Одессой.

В это же время Джон Кирби заявил, что в Белом доме не исключают того, что украинский конфликт может продолжаться и в 2024 году. При этом администрация президента США будет и дальше обращаться к Конгрессу за дополнительной помощью Киеву.