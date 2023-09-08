Синоптик Ильин: в выходные в Москве будет аномально тепло

В Москву не недолго вернется лето Фото: Андрей АБРАМОВ

В Москву на выходные вернется тепло, температура воздуха прогреется выше климатической нормы. Об этом рассказал RT синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

- В Москве заканчивается период похолодания и в регион возвращается тепло. В воскресенье днем воздух прогреется до +20...+22 градусов. Это на два градуса выше климатической нормы, - пояснил специалист.

Он добавил, что в субботу может пойти дождь - на востоке и юго-востоке столицы. Однако, тоже будет достаточно комфортно: днем в Москве и Московской области столбик термометра поднимется до плюс 20 градусов.

Ранее Life.ru сообщил, что бабье лето в Москве продлится в этом году целых десять дней - с 12 по 21 сентября. Дождей и осадков не будет, а температура может достигать +23 градусов.

По данным телеканала «360», переход от метеорологического лета к осени в 2023 году пройдет плавно. Температура воздуха в сентябре на большей части европейской России превысит норму. На севере осадки ожидаются на 10-30% меньше многолетних значений, на юге страны наоборот - выпадет на 15-20% больше обычного.