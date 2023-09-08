Польский премьер Моравецкий предъявил ультиматум ЕК по ввозу зерна с Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий предъявил ультиматум Еврокомиссии по вопросу ввоза украинского зерна. Об этом он заявил журналистам в пятницу, 8 сентября.

По словам Моравецкого, он еще в июле после бесед с четырьмя граничащими с Украиной страдными заявил, что не допустит нового открытия сельскохозяйственных рынков.

"Или ЕК выполнит пожелание Польши и с 15 сентября далее введет запрет ввоза четырех видов зерна на территорию Евросоюза, или мы реализуем этот шаг сами", - заявил Моравецкий.

Он подчеркнул, что для государства важным является интерес местного фермера. Однако Польша не возражает транзиту зерна с Украины через свою территорию, заключил политик.

Между тем, Хорватия начала экспортировать зерно из Украины через свои порты. Об этом заявила украинский министр экономики Юлия Свиреденко.