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НовостиПолитика8 сентября 2023 14:16

Польский премьер Моравецкий предъявил ультиматум ЕК по ввозу зерна с Украины

Польша не возражает против транзита украинского зерна через свою территорию
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Польский премьер Моравецкий предъявил ультиматум ЕК по ввозу зерна с Украины

Польский премьер Моравецкий предъявил ультиматум ЕК по ввозу зерна с Украины

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий предъявил ультиматум Еврокомиссии по вопросу ввоза украинского зерна. Об этом он заявил журналистам в пятницу, 8 сентября.

По словам Моравецкого, он еще в июле после бесед с четырьмя граничащими с Украиной страдными заявил, что не допустит нового открытия сельскохозяйственных рынков.

"Или ЕК выполнит пожелание Польши и с 15 сентября далее введет запрет ввоза четырех видов зерна на территорию Евросоюза, или мы реализуем этот шаг сами", - заявил Моравецкий.

Он подчеркнул, что для государства важным является интерес местного фермера. Однако Польша не возражает транзиту зерна с Украины через свою территорию, заключил политик.

Между тем, Хорватия начала экспортировать зерно из Украины через свои порты. Об этом заявила украинский министр экономики Юлия Свиреденко.