Роман Костомаров станет героем документального сериала о жизни людей с протезами

Роман Костомаров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров станет героем российского документального сериала, который расскажет о жизни людей с протезами.

Об этом стало известно в ходе фестиваля "Новый сезон" на курорте Роза Хутор в Сочи. В новом документальном сериале "Киборг" будет рассказана история Романа Костомарова как спортсмена, попавшего в непростую жизненную ситуацию, но выбравшегося из нее.

Напомним, 46-летний Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января и находился в клинике 175 дней. Из-за развившегося некроза врачи провели фигуристу несколько операций по ампутации. Как признавался потом тренер Александр Жулин, врачи давали только два процента шансов на выживание.

Сайт KP.RU рассказал, что 22 августа Костомаров впервые после ампутации на ногах и руках вышел на лед.