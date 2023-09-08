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НовостиЗдоровье8 сентября 2023 14:25

Врач перечислила правила, которые помогут не подхватить инфекцию в офисе

Врач Мартиросян: откажитесь от офисной еды, чтобы не заболеть на работе
Валентина БРЫКАЛИНА
Валентина БРЫКАЛИНА
Врачи советуют чаще мыть руки и не есть общую еду в офисе

Врачи советуют чаще мыть руки и не есть общую еду в офисе

Фото: Иван МАКЕЕВ

Нахождение большого числа людей в одном помещении неминуемо приведет к распространению инфекции, если заболел хотя бы один человек. Рассадником заболевания может стать офис, однако, если соблюдать простые правила, можно остаться здоровым, рассказала Life.ru врач высшей категории Лиана Мартиросян.

- Офисные работники наиболее подвержены инфекциям, так как постоянно находятся в замкнутом пространстве. Первое правило, чтобы не заразиться - чаще мыть руки и постараться не касаться общедоступных предметов, - считает медик.

Мартиросян также рекомендовала пользоваться антисептиком и не есть офисную еду, которая находится в общей упаковке. Если коллеги доставали угощения рукой, высок шанс распространения заболеваний.

Ранее «Известия» сообщили, что рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, по данным экспертов, наступит в октябре. Поэтому необходимо уже в сентябре пройти вакцинацию от гриппа. В первую очередь прививка нужна детям, пенсионерам, беременным, а также людям с хроническими заболеваниями, не имеющими противопоказаний.