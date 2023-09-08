Шойгу вручил звезды Героев России военным за мужество и героизм в ходе СВО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» российским офицерам, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции (СВО). Об этом в пятницу, 8 сентября, рассказали в оборонном ведомстве.

Церемония вручения высших государственных наград прошла в Национальном центре управления обороной России.

«Я от души поздравляю вас с этими высокими наградами – высочайшая оценка вашего ратного труда. Уверен, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, нашему делу», - сказал глава Минобороны.

Как уточнили в ведомстве, среди награжденных командир мотострелковой бригады Сергей Наймушин, командир огнеметной роты РХБЗ Владислав Журавлев и командир мотострелкового взвода Алексей Кривуля.

Сайт KP.RU писал, что президент России Владимир Путин в ходе выступления на мероприятии в честь 80-летия победы в Курской битве напомнил о подвиге танкового экипажа российских войск в зоне спецоперации на Украине и лично наградил экипаж танка «Алеша», который в одиночку остановил колонну бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ).