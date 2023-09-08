Отец убитой на Урале девочки считает, что с ней расправился велосипедист Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В августе 2023 года в Каменске-Уральском исчезла 16-летняя девочка Дана. Ее тело нашли через сутки в лесу без видимых следов смерти. Отец погибшей считает, что в убийстве его дочери виноват велосипедист Эдуард Голиков. Об этом сообщает КП-Екатеринбург.

Обвиняемый в убийстве Даны и краже мобильного телефона молодой человек находится в СИЗО с 1 сентября. Отец погибшей считает, что именно он виноват в смерти девочки.

"Все признаки говорят о том, что смерть была мгновенной. Под это очень хорошо подходит версия с передозировкой. Я это вижу так: ей страшно стало в лесу, когда он ее туда затащил. Скорее всего, хотел изнасиловать. Но она умерла", - заявил отец девочки.

Напомним, школьница исчезла вечером 8 августа, она приехала из Екатеринбурга на поздней электричке. Путь в 6 километров до дома проходил через лес в том числе. Однако, что произошло с девочкой потом - неизвестно. Спустя сутки 16-летнюю Дану нашли в лесу без видимых следов смерти. При этом, незадолго до этого девочка опубликовала странное сообщение в своем Telegram-канале, где она попросила ее не убивать.