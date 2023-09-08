Губернатор Богомаз: на подлете к Брянской области сбит украинский беспилотник

ПВО сбили украинский беспилотник на подлете к Выгоничскому району Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о пресечении очередной попытки киевского режима совершить террористическую атаку на территории РФ.

Богомаз на личной странице в Telegram сообщил, что на подлете к Выгоничскому району в Брянской области силами российской ПВО был сбит украинский дрон самолетного типа.

Пострадавших и каких-либо разрушении при падении обломков беспилотника зафиксировано не было. Оперативные и экстренные службы продолжают работать на месте.

"Спасибо нашим подразделениям ПВО", - написал Богомаз.

Накануне Министерство обороны РФ сообщило о сбитом беспилотнике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Кроме того, 8 сентября на севере Крыма был также обнаружен и ликвидирован вражеский дрон.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит спецоперацию для предотвращения террористических атак со стороны Киева.