Терапевт Иванова: прогревание и дезинфекция помогут при отите

Отит может стать последствием ОРВИ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Обычная простуда, порой, может перетечь в серьезное заболевание, одно из которых — отит. Он сопровождается болью в ушах и даже выделением гноя, об этом сообщила NEWS.ru терапевт Виктория Иванова.

- При проявлениях отита следует немедленно обратиться к врачу, обычно для лечения используются лекарственные препараты местного применения, - рассказала врач.

Иванова уточнила, что при острой форме заболевания медик может назначить прогревания.

- Если выделяется гной, то врач обработает ухо специальными дезинфицирующими средствами, - добавила терапевт.

Также для лечения могут применять электрофорез, ультрафиолет и другие методы, в зависимости от состояния пациента.

Ранее KP.RU сообщил, что одной из самых частых причин наружного отита являются травмы кожи и мягких тканей. Спровоцировать болезнь могут серные пробки, попадание воды в ухо, долгое пребывание во влажной среде, различные патологии обмена веществ. Для назначения лечения необходимо обратиться к ЛОР-врачу.