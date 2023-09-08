Что случилось за день: главные события 8 сентября

Экс-советник Кучмы Соскин: удары России наносят ВСУ невосполнимые потери Фото: Александр КОЦ

В пятницу, 8 сентября, экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что более сильные удары российской армии по Украине наносят невосполнимые потери. Он пояснил, что атаки РФ стали более мощными, тогда как Киев может делать только громогласные и пустые заявления. По мнению Соскина, назначение нового человека на пост главы Министерства обороны Украины не может ничего изменить.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров собщил, что у РФ есть данные, которые указывают на попытки взорвать газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток». Кроме того, глава внешнеполитического ведомства отметил, что Украина использовала гуманитарные коридоры в Черном море для атаки гражданских и военных российских судов, которые охраняли энергетическую инфраструктуру.

Между тем премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что показатели ВВП свидетельствуют о том, что экономический рост в России закрепился. Согласно оценке Минэкономразвития, в июле ВВП в годовом выражении стал выше прошлогоднего уровня сразу на 5%, а уровень двухлетней давности повысился почти на 1%. В целом за семь месяцев 2023 года этот показатель увеличился более чем на 2%.

Минпромторг РФ в пятницу, 8 сентября, сообщил, что активы шведского автоконцерна Volvo в России были переданы отечественному инвестору. Как уточнили в министерстве, совместно с новым собственником определили и российского партнера для дальнейшего развития производства на калужской площадке компании. Сейчас продолжается работа по скорейшему перезапуску этой площадки.

Тем временем стало известно, что олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров станет героем российского документального сериала, который расскажет о жизни людей с протезами. В нем будет описана история Романа Костомарова как спортсмена, попавшего в непростую жизненную ситуацию, но выбравшегося из нее.

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