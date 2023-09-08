Гутерреш призвал не обвинять ООН в создании условий для украинского конфликта Фото: REUTERS

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш заявил, что не ООН создала условия для появления украинского конфликта. Об этом он сказал на пресс-конференции в Нью-Дели.

По его словам, не нужно делать из организации "козла отпущения" в ситуации вокруг конфликта.

"Давайте проясним: страны-члены организации должны нести ответственность. Поэтому давайте не будем делать из ООН козла отпущения за провалы и негативные поступки стран-членов", - заявил генеральный секретарь ООН.

Ранее генсек ООН заявил, что не надеется на мирное урегулирование конфликта на Украине в ближайшее время.

Между тем, советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что ООН является фиктивной организацией Киев при этом не ждет изменения позиции объединения по украинской ситуации и рассчитывать на что-то стоящее не нужно.