Бундестаг принял вызвавший критику у немцев закон об отоплении Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бундестаг принял спорный закон об отоплении, который предполагает переход на возобновляемые источники энергии. Информация об утверждении документа размещена на сайте парламента Германии.

Согласно закону, в ФРГ планируют постепенно отказаться от газовых и нефтяных отопительных систем и перейти на возобновляемые источники энергии. Последние должны обеспечивать новые системы отопления как минимум на 65%.

Инициатива вызвала критику со стороны оппозиции и населения страны. Однако, несмотря на это, за принятие закона проголосовали 399 депутатов, еще 275 выступили против, пятеро воздержались.

Закон начнет действовать не раньше 2024 года.

Ранее почетный президент института Ifo Ханс-Вернер Зинн в статье для сайта CNBC заявил, что Германия вернула себе прозвище «больной человек Европы» после 1998 года на фоне серьезных экономических проблем в стране. По его мнению, после отказа от российского газа власти ФРГ ошиблись в своих ожиданиях позитивных последствий и сейчас имеют на руках высокие цены на энергоносители. Эксперт также отметил, что зависимость Германии от возобновляемой энергии нестабильна.