Богомаз: обломки дрона ВСУ повредили здание железнодорожного вокзала в Брянске

Силы РЭБ подавили вражеский беспилотник. Фото: Народная милиция ЛНР

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил о повреждениях в результате падения обломков украинских беспилотных летательных аппаратов в пятницу, 8 сентября.

По словам Богомаза, в Брянске российская система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавила украинский беспилотник, который пытался совершить атаку на промышленный объект. В результате падения обломков произошло возгорание в административном здании. Наличие пострадавших не зафиксировано, на месте работают пожарные.

Чуть позже силами РЭБ был обнаружен и подавлен еще один вражеский беспилотник.

"В результате падения летательного аппарата в одном из зданий железнодорожного вокзала Брянск I частично повреждено остекление", - сообщил губернатор. В целях безопасности пассажиры железнодорожного вокзала были эвакуированы из здания.

Ранее KP.RU писал о сбитом украинском беспилотнике в Белгородской области и на севере Крыма.

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