Express: Большинство австрийцев считают, что санкции против РФ вредят жителям ЕС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Большинство австрийцев считают, что антироссийские санкции негативно отразились на жителях Евросоюза. Такое мнение выразили 54 процента жителей Австрии в ходе опроса, проведенного для газеты Exxpress.

Опрос показал, что 21 процент австрийцев не видят в санкциях против России ничего хорошего или плохого. Также большинство респондентов считают, что санкции стали причиной высокой инфляции в европейских странах. Люди считают, что именно антироссийские страны — причина ощутимого роста цен на продукты, энергоносителей и арендной платы.

В исследовании поучаствовала тысяча человек, а проводился опрос населения с четвертого по седьмое сентября.

Ранее в Польше провели опрос среди украинцев, который показал, что большинство приехавших из Украины людей, жалуются на снижение уровня жизни. Условия проживания заметно ухудшилось у 56,9 процента респондентов.