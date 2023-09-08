Запад и США не помогут Украине в конфликте, пишут в Китае Фото: REUTERS

Содействие США и стран Запада не помогут Украине изменить ход конфликта в свою пользу. Об этом пишет китайское государственное издание The Global Times, ссылаясь на военного эксперта Суна Чжунпина.

"Сколько бы США и Запад ни помогали Украине, все это тщетно", - считает китайский эксперт.

По словам Чжунпина, причина этому ясна. Силы российских военных во много раз превышают возможности ВСУ.

Более того, поставки западного оружия идут Киеву исключительно во вред. А боеприпасы с обедненным ураном, обещанные Украине из США, способны причинить непоправимый ущерб не только окружающей среде, но и мирному населению с украинских территорий.

Ранее KP.RU сообщил о двухдневном визите госсекретаря Энтони Блинкена в Киев, в ходе которого тот объявил о выделении очередного миллиарда долларов на спонсорство киевского режима, попутно сообщив о неком "хорошем прогрессе" украинского наступления. Факты, при этом говорят об обратном. Так, к примеру, согласно данным Минобороны РФ, потери ВСУ с начала июня превысили 66 тысяч человек. А за три месяца украинцы потеряли более семи тысяч единиц военной техники.