Литва передала Украине несколько миллионов патронов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили от Литвы свыше 4,5 миллионов патронов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Литвы.

В сообщении литовского оборонного ведомства сказано, что те продолжают оказывать Украине "бесперебойную военную помощь". При этом в МО Литвы не уточнили, патроны какого калибра были переданы киевскому режиму.

Ранее KP.RU писал о том, что 6 сентября Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН по теме поставок Украине оружия, а также другим факторам, которые мешают урегулировать конфликт. Заседание запрошено на следующий вторник, 12 сентября.

Отметим, что в китайской государственной прессе считают поставки оружия Киеву со стороны стран Запада и США бессмысленными, так как военная мощь российской армии во много раз превышает возможности ВСУ.