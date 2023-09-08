Путин посетил Саров, где расположен Российский федеральный ядерный центр Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 8 сентября, посетил Саров, где расположен Российский федеральный ядерный центр.

По традиции российский лидер возложил цветы к памятнику главному конструктору первой советской атомной бомбы Юлию Харитону.

Сайт KP.RU писал о визите Путина в Нижегородскую область. Ранее он принял участие в церемонии открытия федеральной автомобильной дороги М-12 «Восток» от Москвы до Арзамаса.

После открытия новой дороги российский лидер посетил святые места в Нижегородской области. Сначала президенту показали арзамасский музей русского патриаршества. После Арзамаса президент посетил Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь.

Глава государства не первый раз приезжает Саров. Последний раз он был в городе с рабочим визитом в ноябре 2020 года. Тогда он также посетил Российский федеральный ядерный центр – ВНИИ экспериментальной физики.