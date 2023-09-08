Вершинин сообщил о позитивной реакции Турции и Катара на инициативу РФ по зерну

Реакция Турции и Катара на инициативу России по зерну была положительной, сообщили в МИД РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Инициатива России по переработке 1 миллиона тонн отечественного зерна встретила позитивную реакцию у Турции и Катара. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

"(Турция и Катар) нам в принципиальном плане позитивно реагировали на это", - цитирует Вершинина ТАСС.

Дипломат добавил, что проект России не является альтернативной черноморской зерновой инициативе, прекратившей свою работу в июле. Это исключительно инициатива Москвы, которая протянула руку помощи, в первую очередь, нуждающимся странам.

Ранее KP.RU сообщил о достигнутой между Россией и Турцией договоренности о поставке одного миллиона тонн зерна. Ожидается, что российское зерно будет поставлено в Турцию по льготной цене при финансовом обеспечении Катара. Далее переработанное зерно будет отправлено в наиболее нуждающиеся страны.