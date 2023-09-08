Василий Небензя сообщил, что другие регионы Украины стали присматриваться к опыту Донбасса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Все больше украинцев понимают, что угроза для них исходит не от России, а от действий киевского режима во главе с Владимиром Зеленским. С таким заявлением выступил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза всемирной организации по украинскому вопросу.

"Очевидно, что к опыту ЛНР, ДНР, Херсонщины и Запорожья присматриваются и другие регионы Украины, в полной мере узнавшие за это время истинное лицо киевского режима", - сказал Небензя.

По словам российского дипломата, большинство украинцев осознают, что угроза для них исходит не от РФ, а от "преступной политики режима Зеленского".

"Сейчас это, в частности, повальная мобилизация", - продолжил Небензя. Он сказал, что в соцсетях набирает обороты кампания по переезду украинских беженцев из Европы в Россию.

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