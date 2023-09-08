В России рекордно подорожали апельсины

Росстат сообщил, что апельсины в августе подорожали на 21 процент Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В августе 2023 года в России подешевела белокочанная капуста, цена на нее стала ниже на 29,6%. Снизилась и стоимость лука – на 27%. В то же время апельсины выросли в цене на 21%. Такие данные обнародовал Росстат.

По информации ведомства, на динамику цен на продукты в последний месяц лета существенно повлияло то, что подешевела плодоовощная продукция.

«Цены на капусту белокочанную снизились в среднем на 29,6%, лук репчатый - на 27,0%, картофель - на 23,1%, морковь - на 20,4%, помидоры - на 17,5%, свеклу столовую - на 13,8%, виноград - на 11,1%», - сказано в сообщении Росстата.

Однако, по информации ведомства, подорожали некоторые фрукты. Лидером по росту цены оказались апельсины, подорожав на 21%.

Сайт KP.RU в августе писал, что мясо птицы в России становится дороже. По данным Росстата, в июле в рознице курятина взлетела в цене до исторического максимума — почти 197 рублей за килограмм, а некоторые продавцы предлагали по цене свыше 200 рублей. ФАС и Генпрокуратура заинтересовались ценником и пообещали проверить, насколько он обоснован.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявлял, что инфляция в России остается одной из самых низких в мире.