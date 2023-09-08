Постпред РФ при ООН Небензя: мобилизацию на Украине называют «могилизацией» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в пятницу, 8 сентября, заявил, что повальную мобилизацию на Украине давно называют «могилизацией».

«Большинство украинцев прекрасно понимают, что угроза для них исходит не от действий России, а от преступной политики режима Зеленского. Сейчас это, в частности, повальная мобилизация, давно уже называемая на Украине могилизацией», - подчеркнул Небензя на заседании Совбеза ООН по украинскому вопросу.

Небензя напомнил, что Североатлантический альянс ведет гибридную войну с Россией, а жители Украины после провала наступления не хотят оказаться «в мясной мясорубке». Он также отметил, что ряд стран Евросоюза готовы выдавать киевскому режиму мужчин призывного возраста.

«Украинские мужчины быстро про это смекнули, и в соцсетях набирает обороты кампания по переезду беженцев в Россию, где уже нашли приют несколько миллионов украинцев», - резюмировал постпред.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский попросил страны Европы депортировать на родину мужчин-украинцев призывного возраста.

Его призыву последовали власти Польши, которые начали выдавать Украине мужчин призывного возраста. Речь идет о мужчинах в возрасте от 18 до 60 лет, которым Зеленский запретил покидать Украину после 24 февраля 2022 года. Издание Rzeczpospolita сообщало, что Варшава уже выдала Киеву тех граждан, которые занимались переправкой нелегальных мигрантов в Евросоюз.