Путин подарил нижегородскому монастырю икону XVII века Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин подарил Свято-Троицкому Серафимо-Дивеевскому монастырю в Нижегородской области икону «Богоматерь Федоровская», которая относится к XVII-XVIII векам.

«Президент осмотрел территорию монастыря, побывал в Троицком и Благовещенском соборах, присутствовал на кратком молебне у раки с мощами преподобного Серафима Саровского. Владимир Путин подарил обители икону «Богоматерь Федоровская», относящуюся к XVII–XVIII векам», – сказано на сайте Кремля.

В свою очередь монастырь презентовал главе небольшую икону преподобного Серафима Саровского.

Как писал сайт KP.RU, Путин в пятницу, 8 сентября, вышел к собравшимся у Дивеевского женского монастыря россиянам. Десятки прихожан собрались у монастыря в Нижегородской области. Глава государства остановил кортеж и вышел к ним, собравшиеся пожелали политику здоровья.