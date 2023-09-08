Эстония запретила въезд россиянам, ищущим затонувшие подлодки времен войны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Эстонии запретили въезд в страну насельнику Данилова монастыря Москвы игумену Иннокентию и разведывательно-водолазной команде из России, занимающейся поиском затонувших подводных лодок времен Второй мировой войны.

Как заявил в беседе с ТАСС игумен Иннокентий, эстонские власти говорят, что российские водолазы обладают спецподготовкой и могут быть диверсантами. По словам священнослужителя, эстонская сторона очень хочет найти подлодку «Калев», которая была построена в 1936 году на верфях Великобритании.

Водолазы из РФ искали ее радарами, эхолотами, гидролокаторами, однако пока найти подлодку не удалось. Игумен сообщил, что район поиска субмарины – мыс Юминда недалеко от Таллина. Кроме того, в территориальных водах Эстонии может находиться еще одна подлодка времен Великой Отечественной войны, добавил Иннокентий.

Как писал сайт KP.RU, в начале июня власти Эстонии запретили въезд в страну патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу, поскольку он якобы является «соучастником серьезных нарушений прав человека» и провоцировал конфликт с Украиной.