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НовостиОбщество8 сентября 2023 20:36

Эстония запретила въезд россиянам, ищущим затонувшие подлодки времен войны

Таллин боится диверсий со стороны российских водолазов
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Эстония запретила въезд россиянам, ищущим затонувшие подлодки времен войны

Эстония запретила въезд россиянам, ищущим затонувшие подлодки времен войны

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Эстонии запретили въезд в страну насельнику Данилова монастыря Москвы игумену Иннокентию и разведывательно-водолазной команде из России, занимающейся поиском затонувших подводных лодок времен Второй мировой войны.

Как заявил в беседе с ТАСС игумен Иннокентий, эстонские власти говорят, что российские водолазы обладают спецподготовкой и могут быть диверсантами. По словам священнослужителя, эстонская сторона очень хочет найти подлодку «Калев», которая была построена в 1936 году на верфях Великобритании.

Водолазы из РФ искали ее радарами, эхолотами, гидролокаторами, однако пока найти подлодку не удалось. Игумен сообщил, что район поиска субмарины – мыс Юминда недалеко от Таллина. Кроме того, в территориальных водах Эстонии может находиться еще одна подлодка времен Великой Отечественной войны, добавил Иннокентий.

Как писал сайт KP.RU, в начале июня власти Эстонии запретили въезд в страну патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу, поскольку он якобы является «соучастником серьезных нарушений прав человека» и провоцировал конфликт с Украиной.