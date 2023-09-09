Зеленский объяснил провал наступления ВСУ

Зеленский считает, что наступлению ВСУ мешает превосходство России в небе Фото: REUTERS

Превосходство Вооруженных сил России в небе мешает наступлению Украины, считает президент республики Владимир Зеленский.

«Если в небе нас нет, а Россия есть, они останавливают нас с неба. Останавливают наше наступление», – сказа политик в ходе дискуссии на 18-й встрече Ялтинской европейской стратегии «Будущее решается в Украине».

Как отметил украинский лидер, все процессы сегодня замедлились – от санкций до предоставления оружия. Для наступления Киеву нужна конкретная военная техника, в том числе современные истребители.

Ранее стало известно, что Зеленский в провальном наступлении ВСУ обвинил главкома украинских Вооруженных сил Валерия Залужного.

Как писал сайт KP.RU, неприятные вопросы к итогам наступления и действий ВСУ президент Украины попытался купировать, заявив, что во время конфликта украинцы не имеют права веселиться в барах и валяться на пляжах, когда солдаты умирают на полях Запорожья и Херсонщины, а также в лесах Харьковщины и в прочих регионах. Таким нехитрым способом он попытался внушить согражданам, что в череде неудач, которые ВСУ терпят на полях сражений, виноват не он и его команда, а само население.