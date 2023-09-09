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НовостиПолитика8 сентября 2023 21:21

Путин заявил о планах увеличить темпы развития ядерного центра в Сарове

Глава государства поблагодарил ученых за вклад в укрепление обороноспособности страны
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин заявил о планах увеличить темпы развития ядерного центра в Сарове

Путин заявил о планах увеличить темпы развития ядерного центра в Сарове

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти России будут наращивать темпы развития ядерного центра в Сарове, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра.

«Хотел бы поблагодарить вас, руководителей за тот вклад, который центр вносит в развитие науки, в укрепление обороны, ядерного щита страны в развитие отдельных отраслей экономики. Надеюсь, что так и будет дальше. Более того, даже будем наращивать эти темпы», – сказал глава государства.

Напомним, президент РФ в пятницу, 8 сентября, посетил Саров, где расположен Российский федеральный ядерный центр. По традиции российский лидер возложил цветы к памятнику главному конструктору первой советской атомной бомбы Юлию Харитону.

Путин не первый раз приезжает Саров. Последний раз он был в городе с рабочим визитом в ноябре 2020 года. Тогда он посетил Российский федеральный ядерный центр – ВНИИ экспериментальной физики.