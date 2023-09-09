Глава Генштаба Британии заявил о сильных эмоциях от уничтожения танка Challenger

Британский танк Challenger 2 Фото: Shutterstock

Начальник Генерального штаба Великобритании Патрик Сандерс признался, что испытал сильные эмоции после того, как увидел уничтожение британского танка Challenger 2 в зоне военной спецоперации на Украине.

«Сильные эмоции, потому что я, наверное, был на этом танке», – заявил он в интервью Forces.net.

По словам главы Генштаба Великобритании, военные Соединенного Королевства испытывают глубокую привязанность к своей технике. Как отметил Сандерс, Лондон может гордиться вооружением, которое передал Киеву.

Напомним, на этой неделе российские подразделения впервые уничтожили британский танк Challenger 2 в ходе спецоперации. Его удалось ликвидировать под селом Работино в Запорожской области. Командование ВСУ рассчитывало, что Challenger 2 станет основным средством удара и прорыва обороны, но на деле этого не получилось.