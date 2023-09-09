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НовостиЗвезды8 сентября 2023 22:06

Актер "Эпидемии" Калимулин признался, что чуть не сжег новый дом

Актер рассказал, как он обзавелся новым жильем
Елена АКИМОВА
Актер "Эпидемии" Калимулин признался, что чуть не сжег новый дом

Актер "Эпидемии" Калимулин признался, что чуть не сжег новый дом

Фото: кадр из фильма.

Актер Эльдар Калимулин, который известен зрителю по многочисленным проектам, в том числе сериалу «Эпидемия», рассказал, какие трудности его ждали при переезде.

Вместе с женой Татьяной он не недавно побывал на премьере, где рассказал, как дела и что ждет молодую семью при переезде. Сейчас Эльдар и Татьяна живут на даче. Но не так давно они построили дом.

Стройка тянулась семь лет, признается актер. Вышли не только за пределы сметы, но и бюджета.

- У нас случились всевозможные протечки и в системе водоснабжения, и в системе отопления. У нас даже был пожар еще до того, как мы все доделали, - рассказал актер сайту mk.ru.

Теперь актер не только эксперт по строительству домов, но и по благоустройству участков.

- У нас даже был пожар еще до того, как мы все доделали. Скорее всего, это была перегрузка в работе удлинителя. Все живы, пострадало только окно: оно лопнуло, - поделился актер с сайтом mk.ru.

Но, к счастью, обошлось без пострадавших. С возгоранием семья справилась своими силами.