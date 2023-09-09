Актер "Эпидемии" Калимулин признался, что чуть не сжег новый дом Фото: кадр из фильма.

Актер Эльдар Калимулин, который известен зрителю по многочисленным проектам, в том числе сериалу «Эпидемия», рассказал, какие трудности его ждали при переезде.

Вместе с женой Татьяной он не недавно побывал на премьере, где рассказал, как дела и что ждет молодую семью при переезде. Сейчас Эльдар и Татьяна живут на даче. Но не так давно они построили дом.

Стройка тянулась семь лет, признается актер. Вышли не только за пределы сметы, но и бюджета.

- У нас случились всевозможные протечки и в системе водоснабжения, и в системе отопления. У нас даже был пожар еще до того, как мы все доделали, - рассказал актер сайту mk.ru.

Теперь актер не только эксперт по строительству домов, но и по благоустройству участков.

- У нас даже был пожар еще до того, как мы все доделали. Скорее всего, это была перегрузка в работе удлинителя. Все живы, пострадало только окно: оно лопнуло, - поделился актер с сайтом mk.ru.

Но, к счастью, обошлось без пострадавших. С возгоранием семья справилась своими силами.