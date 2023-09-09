Путин посоветовал молодому ученому искать жену, мыслящую образами Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики посоветовал одному из них искать жену, которая мыслит образами.

«Попадется какая-нибудь не очень увлеченная наукой девушка. И что вы будете делать? Про нейтрино забудете? Выбирайте человека, который мыслит образами, а это может быть человек самых разных профессий», – сказал глава государства.

Ученый в ответ пообещал учесть совет российского лидера.

Напомним, президент РФ в пятницу, 8 сентября, посетил Саров, где расположен Российский федеральный ядерный центр. По традиции российский лидер возложил цветы к памятнику главному конструктору первой советской атомной бомбы Юлию Харитону. Глава государства также пообещал, что власти России будут наращивать темпы развития ядерного центра в Сарове.