Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика8 сентября 2023 22:15

Путин посоветовал молодому ученому искать жену, мыслящую образами

Это может быть человек самых разных профессий, отметил глава государства
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин посоветовал молодому ученому искать жену, мыслящую образами Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Путин посоветовал молодому ученому искать жену, мыслящую образами Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики посоветовал одному из них искать жену, которая мыслит образами.

«Попадется какая-нибудь не очень увлеченная наукой девушка. И что вы будете делать? Про нейтрино забудете? Выбирайте человека, который мыслит образами, а это может быть человек самых разных профессий», – сказал глава государства.

Ученый в ответ пообещал учесть совет российского лидера.

Напомним, президент РФ в пятницу, 8 сентября, посетил Саров, где расположен Российский федеральный ядерный центр. По традиции российский лидер возложил цветы к памятнику главному конструктору первой советской атомной бомбы Юлию Харитону. Глава государства также пообещал, что власти России будут наращивать темпы развития ядерного центра в Сарове.