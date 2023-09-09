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НовостиПолитика8 сентября 2023 22:38

SN: На Украине в пруду нашли тело британского наемника со связанными руками

Мужчина хотел вступить в «Интернациональный легион»
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
На Украине в пруду нашли тело британского наемника со связанными руками

На Украине в пруду нашли тело британского наемника со связанными руками

Фото: REUTERS

На Украине в водоеме нашли тело британского наемника со связанными руками, сообщило Министерство иностранных дел Великобритании.

По информации телеканала Sky News, речь идет Джордане Чедвике из графства Ланкашир, ранее служившем в шотландской гвардии. Уточняется, что он отправился на Украину, чтобы вступить в «Интернациональный легион». МИД Соединенного Королевства пообещал оказать его семье помощь.

Напомним, в конце августа стало известно о гибели 22-летнего британского наемника Сэма Ньюи. Он был студентои из Бирмингема, не имеющим военного опыта и как таковой профессии. Наемник попал под миномётный обстрел.

Дэн Ньюи, который также принимал участие в боях украинского конфликта, заявил что его брат якобы погиб за людей, которых никогда не видел, и не познакомился бы с ними ни при каких обстоятельствах.

Ранее KP.RU сообщил, сколько иностранных наемников уже побывали на Украине, и что они рассказывают о ВСУ, киевских властях и обстановке в стране в целом.