Зеленский сообщил о встрече с Борисом Джонсоном в Киеве Фото: соцсети

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о встрече с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Киеве. Украинский лидер опубликовал фотографию с экс-главой британского правительства в своем Telegram-канале

«С первых часов полномасштабных боевых действий Борис Джонсон искренне поддерживает Украину и помогает защищаться. И сейчас продолжает добавлять Украине международной поддержки. Спасибо за вашу энергию, друг!» – написал Зеленский.

Напомним, в январе этого года бывший премьер-министр Великобритании прибыл с визитом в Украину и посетил город Бучу и поселок Бородянка под Киевом.

Джонсон ранее призывал страны Запада поставлять Украине танки и не загадывать возможные действия российского лидера Владимира Путина в будущем, пошутив, что в настоящее время трудно разобраться даже в британской политике, не говоря уже о политике властей РФ.