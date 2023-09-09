Губернатор Аляски Данливи заявил, что Байден превратил США в посмешище Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден, решив ограничить добычу нефти и газа на Аляске, превратил США в посмешище для России, Китая и других стран, считает губернатор штата Майк Данливи.

«В конце концов, Россия, Китай, Саудовская Аравия, Иран – они все смеются над Соединенными Штатами. Я историк, и не могу вспомнить в истории государств или империй пример, где бы они настолько вставляли себе палки в колеса», – заявил он в беседе с Fox Business.

По мнению Данливи, решение президента США бессмысленно. Губернатор Аляски высказал мнение, что после ограничения добычи нефти и газа цена на них может вырасти, а на некоторые возобновляемые источники энергии – упасть.

Напомним, Байден намерен отменить выданные при экс-президенте США Дональде Трампе разрешения на аренду федеральных земель в штате Аляска для разработки нефтяных и газовых месторождений. По словам американского лидера, его администрация продолжит предпринимать решительные шаги в свете изменения климата на планете.