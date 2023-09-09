Глава ФБР Рей считает, что российская разведка угрожает США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский разведывательные службы сохраняют присутствие в Соединенных Штатах и представляют большую угрозу для страны, считает директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рей.

«Традиционная российская контрразведывательная угроза по-прежнему велика. Присутствие российской разведки, под чем я подразумеваю сотрудников российской разведки, все еще слишком велико в Соединенных Штатах», – заявил она в ходе выступления в Международном музее шпионажа в Вашингтоне.

По словам Рея, ФБР постоянно сталкивается с российскими спецслужбами и пытается помешать их деятельности.

Напомним, ранее постпредство РФ при ООН заявило, что спецслужбы США пытаются вербовать российских дипломатов. По словам зампостпреда России при всемирной организации Марии Заболоцкой, «вербовочные подходы» американских спецслужб стали все более навязчивыми. Она уточнила, что сотрудники спецслужб США подходят к российским дипломатам на улицах и в аэропортах, а также используют контекстную рекламу в социальных сетях.