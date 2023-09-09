The Hill: Клинтон получила выговор из-за просьбы к Зеленскому в 2021 году

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон Фото: REUTERS

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон в 2021 году получила выговор от Белого дома за то, что обращалась к властям Украины с просьбой помочь в эвакуации афганских женщин, сообщил политический обозреватель Франклин Фоэр в своей книге Last Politician.

По информации The Hill, у экс-госсекретаря был список женщин, которые могли стать жертвами «Талибана»* после вывода из Афганистана войск США. Клинтон обращалась в офис Владимира Зеленского и спросила, может ли она посадить беженцев на военно-транспортный самолет, направляющийся в Киев. После этого Белый дом сделал ей выговор.

Фоэр уточнил, что советник президента США Джейк Салливан упрекнул Клинтон за обращении к Зеленскому, на что она пообещала согласовывать свои действия с администрацией. Помимо президента Украины, бывший глава Госдепа США обращалась также к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и премьеру Албании Эди Раме, сказано в сообщении.

* Запрещенная в России террористическая организация