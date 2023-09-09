В Германии узнали о реакции украинцев на провал наступления ВСУ

Украинцы теряют веру в победу ВСУ из-за отсутствия успехов Фото: REUTERS

Жители Украины теряют веру в успех Вооруженных сил страны из-за провала наступления Киева, заявил обозреватель Ян Йесен.

В статье для Berliner Morgenpost журналист пишет, что «оптимизм последних нескольких месяцев во многих местах уступил место тревожному реализму». По его словам, украинцы, опасаются, что если не будет явных боевых успехов, поддержка со стороны Запада ослабнет. На этом фоне «вера в быструю победу тает», сообщил он.

Кроме того, украинцы боятся тяжелой зимы из-за ударов Вооруженных сил России по инфраструктуре. Также некоторые граждане Украины не могут понять нерешительность стран Запада в поставке вооружений, которые были запрошены Киевом, добавил Йесен.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский считает, что наступлению ВСУ мешает превосходство России в небе.

Ранее стало известно, что Зеленский в провальном наступлении ВСУ обвинил главкома украинских Вооруженных сил Валерия Залужного.