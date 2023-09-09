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НовостиОбщество9 сентября 2023 2:20

Умер Деннис Остин, главный разработчик PowerPoint

Деннис Остин умер на 77 году жизни
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ

Главный разработчик программы для создания презентаций PowerPoint Деннис Остин умер в возрасте 76 лет, сообщил его сын Майкл Остин.

Как передает Washington Post, разработчик скончался еще 1 сентября в своем доме в Калифорнии. Остин болел раком легких, он дал метастазы в мозг, уточнила газета.

Напомним, Деннис Остин и Роберт Гаскинс разработали программу PowerPoint в 1987 году, когда работали в компании Forethought. Позже она была поглощена корпорацией Microsoft, где Остин продолжил руководить разработкой PowerPoint. Программа стала цифровым преемником диапроекторов, упростив процесс создания слайдов.

К 1993 году объем продаж PowerPoint составил более 100 миллионов долларов. Впоследствии Microsoft добавила ее в свой новый набор программ Office.