В Германии разочаровались ростом торговли России Фото: REUTERS

Рост торговли России вызвало разочарование у немецкого ученого, главы Kiel Trade Indicator Винсента Стамера.

«Активность в портах России возросла, несмотря на санкции, введенные западными странами, и падение курса рубля, что разочаровывает», – передает слова Стамера Business Insider.

Издание приводит результаты исследования Кильского института мировой экономики, согласно которым торговая активность РФ в августе активизировалась, а грузооборот в портах Санкт-Петербурга, Владивостока и Новороссийска достиг почти максимума с начала военной спецоперации на Украине. Стамер высказал мнение, что Россия, по всей видимости, возвращается в мировую торговлю.

Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что РФ по итогам 2022 года вошла в пятерку крупнейших экономик мира.