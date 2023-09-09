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НовостиВ мире9 сентября 2023 2:54

Число погибших при землетрясении в Марокко выросло до 296 человек

Пострадали 153 человека
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Число погибших при землетрясении в Марокко выросло до 296 человек

Число погибших при землетрясении в Марокко выросло до 296 человек

Фото: REUTERS

Количество жертв мощного землетрясения в Марокко возросло до 296 человек.

Как передает Марокканское информационное агентство со ссылкой на Министерства внутренних дел королевства, «жертвами землетрясения стали 296 человек, также пострадали 153 человека».

Напомним, ранее телеканал Al-Arabiya сообщал, что в результате землетрясения магнитудой 6,9 в Марокко погибли по меньшей мере 93 человека, 73 из которых в провинции Эль-Хауз рядом с Мараккешем. О жертвах среди россиян пока неизвестно. По информации Европейско-Средиземноморского сейсмологического центрп (EMSC), землетрясение произошло в 80 километрах от Марракеша.

Стоит отметить, что в последний раз сильное землетрясение в Марокко произошло 24 февраля 2004 года. Тогда жертвами стихии стали 628 человек.