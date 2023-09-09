Датские военные взяли для обучения солдат ВСУ танки из музеев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Для обучения солдат Вооруженных сил Украины военным Дании пришлось позаимствовать танки Leopard 1A5 у трех музеев, сообщил обозреватель Дэвид Экс.

В статье для Forbes журналист пишет, что танки простояли в музеях 19 лет. По его словам, Дания списала последний Leoprad 1 в 2005 году, взяв на вооружение более современный Leoprad 2.

Как отметил Экс, Leopard 1A5 представлял проблему, поскольку большинство танков принадлежало немецкой фирме Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft, «простояв на складе в течение двух десятилетий», и нуждалось в ремонте. В этой связи консорциуму пришлось обратиться к трем датским музеям, которые предоставили шесть боевых машин для того, что на них смогли обучиться украинские военные, сообщил журналист.

Напомним, первая партия из десяти танков Leopard 1A5 прибыла на Украину из Дании. Перед отправкой на украинскую территорию экипаж под надзором немецких и датских инструкторов проходит обучение в Германии.

В августе датские специалисты начали обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16.