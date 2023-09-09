Число жертв землетрясения в Марокко выросло до 296 человек Фото: REUTERS

Количество жертв мощного землетрясения в Марокко возросло до 296 человек. Как передает Марокканское информационное агентство со ссылкой на Министерства внутренних дел королевства, «жертвами землетрясения стали 296 человек, также пострадали 153 человека». По информации Европейско-Средиземноморского сейсмологического центрп (EMSC), землетрясение магнитудой 6,9 произошло в 80 километрах от Марракеша.

Полковник Вооруженных сил Германии в отставке Вольфганг Рихтер заявил, что жалобы президента Украины Владимира Зеленского на уклонистов от армии выглядят тревожно.

Уехавших с Украины молодых людей уже очень много, а выдворять украинцев из Евросоюза для их мобилизации в ряды ВСУ будет не просто, высказал мнение полковник. Как полагает Рихтер, заявления Зеленского об уклонистах делаются с целью оказать давление на страны Запада, а также являются подтверждением проблем с личным составом.

Посол Армении в Москве Вагаршак Арутюнян был вызван в Министерство иностранных дел России после серии недружественных шагов Еревана. Говоря о недружественных шагах, в МИД РФ пояснили, что это запуск в Армении процесса ратификации Римского статута МУС, передача супругой премьер-министра Никола Пашиняна гумпомощи киевскому режиму, а также проведение военных учений с участием США.

Начальник Генерального штаба Великобритании Патрик Сандерс признался, что испытал сильные эмоции после того, как увидел уничтожение британского танка Challenger 2 в зоне военной спецоперации на Украине.

Рост торговли России вызвало разочарование у немецкого ученого, главы Kiel Trade Indicator Винсента Стамера. Результаты исследования Кильского института мировой экономики покеазывают, что торговая активность РФ в августе активизировалась, а грузооборот в портах Санкт-Петербурга, Владивостока и Новороссийска достиг почти максимума с начала военной спецоперации на Украине. Стамер высказал мнение, что Россия, по всей видимости, возвращается в мировую торговлю.