Трутнев назвал ВЭФ ведущей мировой площадкой для обсуждения политических проблем

Юрий Трутнев. Фото: пресс-служба ВЭФ

В воскресенье, 10 сентября, на острове Русский во Владивостоке начнется VIII Восточный экономический форум. Полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев отметил, что данный форум традиционно является ведущей мировой площадкой для обсуждения экономических и политических проблем.

Трутнев напомнил, что Восточный экономический форум проводят уже в восьмой раз. По его словам, за это время данное мероприятие стало одним из ключевых инструментов развития Дальнего Востока. Он также обратил внимание на то, что на прошедших форумах были приняты важные для макрорегиона решения, среди которых создание программ дальневосточный гектар и дальневосточная ипотека, а также механизма выравнивания энерготарифов.

«На этот Форум у нас тоже большие планы. Правда, не все из них стоит сейчас освещать. Скажу только, что с учетом Молодежной программы на ВЭФ 2023 запланировано более 120 деловых мероприятий, в рамках которых будут обсуждаться такие важные для Дальнего Востока и всей нашей стран вопросы», - отметил он, указав на такие программ, как создание альтернативной международной валютно-финансовой системы, трансграничного сотрудничества, использование искусственного интеллекта (ИИ), а также модернизация образовательного процесса и будущее учебных заведений ДФО.

По его словам, особое внимание уделят бизнес-диалогам. «Российские предприниматели встретятся с коллегами из Индии, Китая, Монголии и стран АСЕАН. Уверен, результатом станет большое количество новых инвестиционных соглашений», - добавил он.