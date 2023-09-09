Маск назвал главную военную уязвимость США Фото: REUTERS

Украинский конфликт выявил медленные темпы производства вооружений в США. Такое заявление сделал Илон Маск, назвав такую проблему главной военной уязвимостью Соединенных Штатов.

Предприниматель прокомментировал запись в соцсети оборонной компании Anduril Industries, которая призывала преобразовать военный потенциал, как США, так и союзников, предлагая создать новые группы предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) для «перезагрузки арсенала демократии».

По словам Илона Маска, создание каких-либо новых прототипов станет легкой задачей, тогда как наладить производство будет весьма сложно.

«Любой конкретный конфликт сводится к количеству боевых единиц, умноженному на соотношение потерь. Военная уязвимость США в первую очередь связана с медленными темпами производства, как мы наблюдаем на Украине», - написал предпринимать в соцсети.

Напомним, накануне Илон Маск согласился с утверждением американского писателя Майкла Шелленбергера, заявившего, что президент США Джо Байден уничтожает легитимность демократической системы государства.