Российские войска взяли опорный пункт ВСУ на Купянском направлении Фото: REUTERS

Начальник пресс-центра группировки Вооруженных сил (ВС) России «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что российские войска овладели опорным пунктом украинской армии на Купянском направлении.

«Бойцы штурмовой группы 20-й общевойсковой армии овладели опорным пунктом», - приводит РИА Новости заявление главы пресс-центра группировки ВС России.

Кроме того, российские войска овладели четырьмя блиндажами, а также разгромили более взвода живой силы украинских войск и уничтожили боевую бронированную машину (ББМ) американского производства MaxxPro.

Напомним, в среду, 6 сентября, глава Харьковской Военно-гражданской администрации Виталий Ганчев заявил, что российские войска практически вплотную подошли к Купянску. Тогда он отметил, что до самого города осталось всего семь километров.