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НовостиПолитика9 сентября 2023 5:30

Российские войска взяли опорный пункт ВСУ на Купянском направлении

ВС России овладели четырьмя блиндажами
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Российские войска взяли опорный пункт ВСУ на Купянском направлении

Российские войска взяли опорный пункт ВСУ на Купянском направлении

Фото: REUTERS

Начальник пресс-центра группировки Вооруженных сил (ВС) России «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что российские войска овладели опорным пунктом украинской армии на Купянском направлении.

«Бойцы штурмовой группы 20-й общевойсковой армии овладели опорным пунктом», - приводит РИА Новости заявление главы пресс-центра группировки ВС России.

Кроме того, российские войска овладели четырьмя блиндажами, а также разгромили более взвода живой силы украинских войск и уничтожили боевую бронированную машину (ББМ) американского производства MaxxPro.

Напомним, в среду, 6 сентября, глава Харьковской Военно-гражданской администрации Виталий Ганчев заявил, что российские войска практически вплотную подошли к Купянску. Тогда он отметил, что до самого города осталось всего семь километров.